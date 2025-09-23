Resumen: Echo Collectibles presenta su exclusiva colaboración con Ryder Cup® 2025, con la que crea una nueva categoría en artículos de recuerdo deportivos de primera calidad

Con el deportista Keegan Bradley como cofundador, Echo lanza al mercado objetos coleccionables con valor de inversión que combinan el patrimonio numismático con momentos y personalidades emblemáticos del deporte









HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Echo Collectibles, una empresa pionera en la creación de objetos deportivos coleccionables de oro y plata de edición limitada, se lanza oficialmente con su primera colaboración junto a la Ryder Cup ® y la PGA of America™. Echo establece un nuevo referente en el mundo de los artículos de recuerdo, combinando la artesanía de calidad museística con momentos deportivos emblemáticos para ofrecer a los aficionados y coleccionistas piezas tangibles y valiosas de la historia.

Fundada por el veterano del sector, Mark Salzberg, y el veterano emprendedor, Kentaro Kawamori, la primera colección de Echo rinde homenaje al capitán de la Ryder Cup® de EE. UU. en 2025 y cofundador de Echo Athlete, Keegan Bradley, con una edición limitada y certificación NGC, de monedas de oro y plata fina que vienen en estuches precintados, junto con lujosas láminas.

