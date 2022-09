Resumen: DNA Script gana el Gran Premio en la ceremonia de los futuros unicornios franceses de 2022

DNA Script fue seleccionada entre 250 empresas francesas para recibir el máximo galardón

SOUTH SAN FRANCISCO, California, y PARÍS–(BUSINESS WIRE)–DNA Script, líder mundial en síntesis enzimática de ADN (EDS) para el ADN a la carta, ha ganado el Gran Premio en los Future Unicorns Awards de 2022, cuya ceremonia se celebró el 15 de septiembre de 2022 en el Hotel Bourrienne (París). De las 1400 empresas francesas identificadas inicialmente para su consideración, un jurado las redujo a 250 que cumplían los criterios, de las cuales DNA Script fue seleccionada como ganadora del Gran Premio.

