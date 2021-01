Resumen: DNA Script firma un contrato de desarrollo e innovación con la Agencia de Innovación para la Defensa francesa para permitir el diagnóstico bajo demanda ante amenazas biológicas emergentes

La empresa recaudará 1,6 millones de dólares para el desarrollo de una plataforma de fabricación de sondas de PCR cuantitativa (qPCR) destinada a la detección rápida de virus y bacterias altamente patógenos

PARÍS y SOUTH SAN FRANCISCO, California–(BUSINESS WIRE)–DNA Script, uno de los principales pioneros en la implementación de la síntesis de ADN bajo demanda, anuncia hoy una asociación con la Agencia de Innovación para la Defensa francesa, en colaboración con la Dirección General de Armamento francesa (DGA), que se centrará en el desarrollo de un prototipo para la fabricación rápida y móvil de cebadores y sondas de ADN, componentes clave de las pruebas de detección y diagnóstico de patógenos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

