Resumen: Dior por Hydrafacial

El nuevo protocolo exclusivo para spas de Dior

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Dior Beauty tiene el placer de anunciar una colaboración con The BeautyHealth Company (NASDAQ:SKIN), creadora de la marca insignia Hydrafacial, para desarrollar una experiencia personalizada Dior por Hydrafacialque estará disponible en exclusiva en los spas de Dior a partir de abril de 2023.





La experiencia Dior por Hydrafacial incorpora un protocolo personalizado creado de forma conjunta por Hydrafacial y Dior y un potenciador de marca conjunta, que incorpora lo mejor del cuidado de la piel de Dior con la tecnología Hydrafacial.

Este novedoso tratamiento, de 90 minutos de duración, está diseñado para vivir una experiencia única de bienestar y lujo. El tratamiento empieza con una limpieza profunda y una exfoliación del rostro con la loción peeling floral de Dior, que se aplica con la pieza de mano roll-on de Hydrafacial y la tecnología de vórtice patentada.

