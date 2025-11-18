Resumen: Dilawer Farazi regresa a Loomis Sayles como codirector y gestor de carteras del equipo de deuda de mercados emergentes

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Loomis, Sayles & Company anuncia la reincorporación de Dilawer Farazi, ACA, a la empresa como codirector y gestor de carteras del equipo de deuda de mercados emergentes (EMD). Dilawer se convierte así en el primer gestor de carteras de la empresa con sede en Londres.









Dilawer aporta más de dos décadas de experiencia en crédito de mercados emergentes, después de trabajar como analista senior de investigación de crédito en Loomis Sayles entre 2018 y 2020. Se reincorpora ahora a la empresa procedente de Royal London Asset Management (RLAM), donde dirigió el equipo de crédito de mercados emergentes y gestionó aproximadamente 1000 millones de dólares en activos de crédito de mercados emergentes.

