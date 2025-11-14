Resumen: Deskpro implementa una nueva solución de servicio que brinda asistencia técnica privada con soporte de IA privado para las organizaciones con requisitos estrictos de seguridad, cumplimiento normativo y soberanía de los datos

Con Deskpro las organizaciones de servicios financieros, sanidad, aeroespacial y defensa y las gubernamentales ya no tienen que afrontar la elección imposible entre las capacidades de IA y la seguridad de los datos

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Deskpro, proveedor de la plataforma segura de servicios de asistencia técnica con IA, ha anunciado el lanzamiento de Deskpro Private, que pone por primera vez las capacidades de servicio de asistencia técnica con IA a disposición de los sectores que tienen requisitos estrictos en materia de seguridad y cumplimiento normativo. La nueva plataforma ofrece una implementación privada flexible, para que las empresas puedan ejecutar su servicio de asistencia técnica con IA íntegramente dentro de su nube privada virtual (Virtual Private Cloud, VPC) de AWS, en el centro de datos empresarial de sus instalaciones o en la nube soberana.





