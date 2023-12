Resumen: «Desafía la demencia con sonido». Pixie Dust Technologies, Shionogi y Shionogi Healthcare crean Gamma Wave Sound para favorecer los cuidados cognitivos cotidianos.

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Pixie Dust Technologies, Inc., Shionogi & Co., Ltd, y Shionogi Healthcare Co., Ltd han lanzado “Memory” y “Tomorrow”, dos experiencias sonoras que incorporan la tecnología de ondas gamma1, diseñadas para ofrecer a los pacientes con demencia una herramienta adicional que les permita cuidar su función cognitiva.









Se calcula que cada 3 segundos alguien desarrolla una demencia, término general que hace referencia a un deterioro de la capacidad mental lo suficientemente grave como para afectar a la vida cotidiana. En 2050, más de 150 millones de personas en todo el mundo vivirán con demencia.

