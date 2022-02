Resumen: Denodo vuelve a ser elegido por los clientes en la edición 2022 del informe Gartner Peer Insights™ “Voz del consumidor”: Herramientas de integración de datos

Más de cuatro de cada cinco autores de reseñas se muestran dispuestos a recomendar la plataforma Denodo a otras personas

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, líder en integración y gestión de datos, ha anunciado hoy que ha vuelto a ser elegido por los clientes en el informe Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools del 28 de enero de 2022. Con una calificación global de 4,4 sobre 5, Denodo es uno de los tres únicos líderes del Magic Quadrant™ de Gartner® en la categoría de herramientas de integración de datos que ha recibido el premio Customers’ Choice (Elección del cliente) de 2022, y es el tercer proveedor de integración de datos mejor valorado en el informe Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools.

