Resumen: Denodo registra otro año de crecimiento significativo de los ingresos gracias a la adquisición de nuevos clientes y al impulso de los mercados en la nube

Las organizaciones consiguen una mayor rentabilidad a través de las implementaciones de tejidos de datos lógicos y mallas de datos impulsadas por la tecnología de virtualización de datos

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, el líder en gestión de datos, ha anunciado hoy que sus ingresos por licencias de suscripción han crecido más del 50 por ciento con respecto al año anterior, ya que la empresa está a punto de convertirse en un negocio de ingresos basado 100 % en suscripciones. Mientras que las adquisiciones de nuevos clientes y la expansión de los clientes existentes se mantuvieron fuertes y constantes año tras año, la presencia de Denodo en el mercado de la nube fue la que más creció, con más de 300 transacciones en 2021.

La opinión positiva de los clientes de Denodo sobre su producto, servicios y soporte fue captado una vez más en las revisiones de Gartner Peer Insights y, como resultado, Denodo ha sido reconocido de nuevo como favorito de los clientes en el estudio Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools, del 28 de enero de 2022.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Chris McCoin or Richard Smith



McCoin & Smith Communications Inc.



508-429-5988 (Chris) or 978-433-3304 (Rick)



chris@mccoinsmith.com or rick@mccoinsmith.com