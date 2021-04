Resumen: Denodo lanza una nueva solución de integración de datos en la nube con Denodo Standard

Al aprovechar el poder de la virtualización de datos, Denodo Standard acelera el tiempo de obtención de datos e información con una solución de integración de datos de inicio rápido disponible en los principales mercados en la nube

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, líder en virtualización de datos, ha anunciado hoy Denodo Standard, una nueva solución de integración de datos disponible en los principales mercados en la nube. La nueva oferta aprovecha el moderno motor de virtualización de datos de Denodo para ofrecer un rendimiento y una productividad superiores, lo que permite realizar análisis y servicios de datos en tiempo real sin replicar los datos en otro repositorio.

