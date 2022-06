Resumen: Denodo es reconocido como líder en tejido de datos empresariales por una evaluación de una firma analista independiente

Denodo es reconocido por ofrecer sólidas capacidades para apoyar cualquier despliegue de tejido de datos

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, líder en gestión de datos, ha anunciado hoy que Forrester Research, Inc., empresa independiente líder en tecnología e investigación de mercados, ha posicionado a Denodo como líder en The Forrester Wave™: Enterprise Data Fabric, Q2 2022. Según el informe, “Denodo es la mejor opción para los clientes que se centran en una estrategia de tejido de datos en toda la empresa para apoyar la inteligencia empresarial (BI), la colaboración de datos, la inteligencia de los clientes, la ingeniería de datos, la ciencia de los datos, el análisis del IoT, los conocimientos operativos y los casos de uso de análisis predictivo.”

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

