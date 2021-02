Resumen: Denodo es el elegido por los clientes en el informe Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” de 2021: informe sobre herramientas de integración de datos

El 91 % de los autores de opiniones y reseñas se muestra dispuesto a recomendar Denodo

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, líder en virtualización de datos, ha anunciado hoy que ha sido el elegido por los clientes en el informe Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools, de 8 de febrero de 2021. Con una calificación global de 4,6 sobre 5, Denodo es uno de los dos únicos proveedores que ha sido nombrado Customers´ Choice (Elección de los clientes) en este mercado para 2021, entre los 17 proveedores incluidos en el informe. De las 56 opiniones de clientes que recibió Denodo, el 91 % está dispuesto a recomendar Denodo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Chris McCoin or Richard Smith



McCoin & Smith Communications Inc.



508-429-5988 (Chris) or 978-433-3304 (Rick)



chris@mccoinsmith.com or rick@mccoinsmith.com