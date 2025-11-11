Resumen: Decagon anunció una prueba piloto comercial con Deutsche Telekom junto con una inversión estratégica de T.Capital para impulsar su crecimiento empresarial

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--WEB SUMMIT 2025 – Decagon, líder en agentes conversacionales de inteligencia artificial para experiencias de atención tipo concierge, anunció hoy un piloto comercial con el proveedor global de telecomunicaciones Deutsche Telekom, así como una inversión estratégica por parte de T.Capital, el área de capital de riesgo corporativo de Deutsche Telekom.





Deutsche Telekom es el mayor proveedor de telecomunicaciones del mundo por ingresos y presta servicios a cientos de millones de clientes móviles en todo el planeta. T.Capital impulsa empresas con alto potencial de colaboración con Deutsche Telekom, mediante inversiones estratégicas en distintas fases de desarrollo.

"La potente IA de Decagon está ayudando a las empresas a ofrecer una experiencia al cliente excepcional", afirmó Jonathan Abrahamson, director de Producto y Transformación Digital de Deutsche Telekom.

