Resumen: Dai Nippon Printing y SCIVAX firman una alianza de capital y operación en el negocio de la fundición para producir en masa productos de nanoimpresión

– La flamante empresa conjunta realizará control de producción –

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKIO: 7912) y SCIVAX Co., Ltd. firman una alianza de capital y operación con respecto al negocio de fundición diseñado para producir en masa productos de nanoimpresión. El 3 de abril de 2023, se estableció una empresa conjunta de control de la producción, Nanoimprint Solutions Co., Ltd., (Nanosol).



Nuestras dos empresas combinarán nuestras fortalezas para la producción en masa de productos de nanoimpresión.





[Antecedentes]

Se espera que se use la nanoimpresión en una amplia gama de campos.

