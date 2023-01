Resumen: Crown Bioscience publica un nuevo estudio en PLOS ONE que destaca el uso de modelos tridimensionales in vitro de organoides derivados de PDX como poderosas herramientas para acelerar el descubrimiento de medicamentos contra el cáncer

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Crown Bioscience, una organización global de investigación por contrato (CRO), y la empresa JSR Life Sciences, han anunciado hoy su estudio recién publicado en PLOS ONE, una revista de la Public Library of Science (PLOS), que demuestra el establecimiento y la aplicación de un biobanco 3D in vitro de organoides derivados de xenoinjertos derivados de pacientes (PDXO) de gran relevancia clínica para el cribado de mayor rendimiento para el descubrimiento de medicamentos contra el cáncer.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Louise Stenson



pr@crownbio.com