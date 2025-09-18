Resumen: Crown Bioscience amplía su presencia en EE. UU. con un nuevo centro de desarrollo de modelos en Kannapolis, Carolina del Norte

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, una organización de investigación por contrato (CRO) internacional con sede en Estados Unidos y parte de JSR Life Sciences y la empresa japonesa JSR Corporation, ha anunciado hoy la apertura de un centro de desarrollo de modelos de última generación en Kannapolis, Carolina del Norte. Esta inversión estratégica amplía las operaciones de la empresa y mejora su capacidad para ofrecer modelos oncológicos preclínicos avanzados, incluyendo xenoinjertos derivados de pacientes (PDX), modelos PDX cálidos, organoides derivados de PDX (PDXO) y organoides derivados de pacientes (PDO), con el fin de satisfacer las necesidades en evolución de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas.









Las nuevas instalaciones mejoran las prestaciones de Crown Bioscience en EE. UU. y están en línea con su estrategia general de ofrecer acceso local a conocimientos científicos internacionales y servicios preclínicos de primera calidad.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Consultas de los medios de comunicación:

Crown Bioscience



Sarah Martin-Tyrrell



pr@crownbio.com

