Resumen: Crexendo y NUSO unen fuerzas para ofrecer funcionalidades de comunicaciones de nube globales

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor líder de distribución de servicios de comunicaciones de nube, anunció hoy que fue elegido por Crexendo®, Inc. (NASDAQ:CXDO), galardonada empresa de tecnología de software que es el principal proveedor de productos de software de plataformas de comunicaciones de nube y comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS), entre ellos voz, vídeo, centros de contacto y servicios de TI administrados que se adaptan a compañías de todos los tamaños, como operador de preferencia para la plataforma de comunicaciones de nube Crexendo. Esta alianza ampliada permite que los licenciatarios de la plataforma Crexendo ofrezcan funcionalidades de comunicaciones de nube a través de la red de distribución global de NUSO, lo que permite a los proveedores de servicios acceder a nuevas oportunidades de ingresos.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

