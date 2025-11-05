Resumen: Corpay y la National Hockey League anunciaron una alianza multianual en Norteamérica

Cross-Border de Corpay fue designado proveedor oficial de divisas extranjeras para la National Hockey League

TORONTO Y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder internacional en pagos corporativos y la National Hockey League (NHL®) anunciaron hoy una alianza multianual en Norteamérica y designaron a la división Cross-Border de Corpay proveedor oficial de divisas extranjeras (FX) para la NHL.





Gracias a esta alianza, la NHL podrá utilizar las soluciones innovadoras de Cross-Border de Corpay para ayudar a mitigar la exposición al riesgo cambiario en sus operaciones diarias. La NHL también obtendrá los beneficios de la premiada plataforma de Corpay, que permite una gestión fluida de pagos globales desde un único punto de acceso.

