Resumen: Corcept presentará nuevos datos de último momento del crucial estudio ROSELLA de relacorilant en cáncer ovárico resistente al platino en ESMO 2025

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), una compañía de etapa comercial dedicada al descubrimiento y el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de trastornos endocrinos, oncológicos, metabólicos y neurológicos graves a través de la modulación de la hormona cortisol, presentará nuevos datos de su crucial estudio ROSELLA fase 3 de relacorilant junto con nab-paclitaxel en pacientes con cáncer ovárico resistente al platino en la reunión anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2025. Los datos, que se presentarán en una exposición oral de último momento el 19 de octubre de 2025, se concentran en participantes del estudio que previamente recibieron tratamiento con un inhibidor de PARP, una población de pacientes con una prognosis particularmente desfavorable.





