Resumen: Corcept presenta una novedad de última hora en ESMO 2025: Relacorilant demuestra beneficios en pacientes con cáncer de ovario resistente al platino que han recibido tratamiento previo con inhibidores de PARP

Los nuevos datos del ensayo pivotal de fase III ROSELLA confirman que la combinación de relacorilant y nab-paclitaxel mejora la supervivencia sin progresión y la supervivencia general en pacientes con cáncer de ovario resistente al platino, sin necesidad de selección de biomarcadores, incluso en personas que progresaron durante o después de tomar un inhibidor de PARP, un grupo de pacientes con un pronóstico especialmente desfavorable.

Corcept amplía el ensayo BELLA a tres grupos de estudio: (i) cáncer de ovario resistente al platino, (ii) cáncer de ovario sensible al platino y (iii) cáncer de endometrio

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), una empresa en fase comercial especializada en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos para tratar trastornos endocrinológicos, oncológicos, metabólicos y neurológicos graves mediante la modulación de los efectos de la hormona cortisol, ha compartido hoy nuevos datos de última hora de su ensayo pivotal de fase III ROSELLA sobre relacorilant más nab-paclitaxel en pacientes con cáncer de ovario resistente al platino en la European Society for Medical Oncology (ESMO) 2025.





