Resumen: Copeland amplía su cartera de bombas de calor industriales con un acuerdo para adquirir SPH Sustainable Process Heat

La adquisición potencia la cartera de calefacción industrial de Copeland

SAINT LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Copeland, líder global en soluciones de climatización sostenibles, anunció hoy un acuerdo para adquirir SPH Sustainable Process Heat (SPH), una empresa de tecnología de bombas de calor con sede en Alemania. Se espera que esta adquisición expanda la cartera de calefacción industrial de Copeland para permitirle ofrecer un rango más amplio de soluciones y tecnologías de bombas de calor clave a clientes nuevos y existentes. El negocio industrial de Copeland opera bajo el nombre de marca Vilter. SPH seguirá operando de manera independiente hasta su cierre.





Esta adquisición refuerza el compromiso de Copeland por facilitar la transición energética, en este caso, a través de tecnologías innovadoras que permiten a clientes industriales reemplazar sistemas de combustibles fósiles con alternativas de calefacción de mayor eficiencia energética.

Contacts

PR@Copeland.com