Resumen: Cooler Master amplía la serie MasterFrame con el compacto y modular MasterFrame 400 Mesh

La nueva carcasa para PC combina flexibilidad modular con un diseño sencillo para facilitar el montaje y lograr un acabado impecable

CIUDAD DE INDUSTRIA, California--(BUSINESS WIRE)--Cooler Master, líder internacional en componentes para PC y soluciones tecnológicas para el estilo de vida, ha anunciado hoy el lanzamiento de MasterFrame 400 Mesh, una carcasa compacta para PC que incorpora el característico diseño MasterFrame en un formato más accesible y adecuado para el escritorio.









La MasterFrame 400 Mesh ofrece la modularidad FreeForm 2.0 con una experiencia de montaje simplificada. Ofrece doble orientación para instalaciones verticales u horizontales, soportes recolocables y flujo de aire optimizado para la malla, de modo que los usuarios pueden adaptar la disposición y la ventilación con seguridad.

