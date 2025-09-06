Resumen: Comienza el rodaje de la película de live-action de Street Fighter, el popular título de Capcom.

– Capcom pretende aumentar el valor de la propiedad intelectual con su estrategia de contenido único y uso múltiple –

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha anunciado hoy que ha comenzado el rodaje de una adaptación cinematográfica de live-action de su popular serie de videojuegos de lucha Street Fighter, en colaboración con Legendary Entertainment (Legendary), y que ambas empresas financiarán conjuntamente el proyecto.









Para expandir las ventas internacionales de su negocio principal de software para videojuegos de uso doméstico, Capcom está promoviendo activamente la marca de su propiedad intelectual bajo la estrategia Single Content Multiple Usage. En particular, la adaptación del contenido de los videojuegos a medios audiovisuales supone una valiosa oportunidad para dar a conocer la propiedad intelectual de Capcom más allá del público aficionado a los videojuegos.

