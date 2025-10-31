Resumen: Coats culmina la adquisición de OrthoLite, reforzando así su negocio de calzado

La adquisición se alinea con la estrategia de crecimiento a largo plazo de Coats en ropa y calzado

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Coats Group plc, proveedor líder mundial de nivel 2 de componentes críticos para los sectores de la confección y el calzado, acaba de anunciar la culminación de la adquisición de OrthoLite, líder mundial del mercado de materiales para calzado y principal marca de plantillas premium.









Esta adquisición marca un importante hito en los planes de crecimiento a largo plazo de la empresa y refuerza su actual división de calzado con su expansión al atractivo segmento de las plantillas premium, que presenta un gran crecimiento. Ambas empresas cuentan con una base de clientes similar, una presencia mundial complementaria, y un claro compromiso con la innovación y las prácticas de sostenibilidad punteras en el sector.

