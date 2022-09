Resumen: Cindy Davis, líder de la experiencia del cliente omnicanal, se incorpora al Consejo de Administración de Airship

La veterana ejecutiva de marcas que lidera el marketing y el comercio electrónico, la analítica y el compromiso del cliente, y la gestión de la fidelidad y la marca, aporta su experiencia en la transformación digital global al consejo de Airship

PORTLAND, Oregón–(BUSINESS WIRE)–La empresa de aplicaciones móviles Airship ha anunciado hoy la incorporación de Cindy Davis al su Consejo de Administración. Davis aporta décadas de experiencia en liderazgo ejecutivo impulsando relaciones más sólidas con los clientes a través de estrategias digitales para marcas líderes como Bed Bath & Beyond, L Brands, The Walt Disney Company, Walmart, Sam’s Club y otras. En la actualidad, Cindy es miembro del consejo de administración de Destination Pet y forma parte del consejo directivo de la William & Mary, Mason School of Business.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

North America:



Deidre Wright



Airship



+1 415-223-0832



deidre.wright@airship.com

Shannon Wojcik



Aircover Communications



585-831-6267



shannon.wojcik@aircoverpr.com

EMEA:



Ana Williams



Airship



+44 (0)20 3405 5160



Ana.Williams@airship.com

Pauline Delorme



Tyto PR



+44 (0)20 3934 8882



Airship@tytopr.com