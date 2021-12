Resumen: “Chengdu de Ciencia Ficción e Inteligencia Chengdu”: ¡”Rongbao” hizo una impresionante aparición en la WorldCon de Washington!

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Chengdu (China) se impuso a Winnipeg (Canadá) por el derecho a acoger la 81.ª edición de la Convención Mundial de Ciencia Ficción (Worldcon) en 2023, una victoria que se dio a conocer la semana pasada en la Worldcon de 2021 en Washington DC. La candidatura de Chengdu para acoger la Worldcon de 2023 se propuso por primera vez en la Worldcon de Dublín de 2019.

La delegación de la candidatura de Chengdu llegó a Washington DC hace unos días. Animada por el lema “Sparing No Effort for the Possibility” (No escatimar esfuerzos por la posibilidad), la delegación de Chengdu organizó una mesa redonda sobre su candidatura e instaló un estand en la Worldcon de 2021.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

