Resumen: Centerity es reconocida por su plataforma AIOps con seguridad cibernética integrada líder en el mercado

El informe analista de Enterprise Management Associates (EMA) posiciona a Centerity como líder de alto valor por su impacto comercial y la adecuación informática con los negocios





NEWTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Centerity Systems, Inc., plataforma AIOps líder con análisis de rendimiento avanzado y seguridad integrada, ha anunciado hoy su reconocimiento como líder de alto valor en el último “EMA Radar Report: AIOps – A Guide for Investing in Innovation (Informe EMA Radar: AIOps – Una guía para invertir en innovación).

EMA evaluó a 17 proveedores de inteligencia artificial para operaciones informáticas (Artificial Intelligence for IT Operations, AIOps) en relación con i) el impacto comercial y la adecuación informática con los negocios, ii) la gestión de los incidentes, el rendimiento y la disponibilidad y iii) los casos de uso del impacto del cambio y la optimización de la capacidad para orientar a las empresas en la selección de sus plataformas AIOps.

