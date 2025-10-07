The Wire

Resumen: CareDx anuncia nuevos productos IVD y la certificación IVDR para AlloSeq® Tx y QTYPE® en la 2025 American Society of Histocompatibility & Immunogenetics Annual Meeting

  07-10-2025

Impulsa el liderazgo internacional en el tipado HLA de donantes de órganos y receptores de trasplantes


SUR DE SAN FRANCISCO, California--(BUSINESS WIRE)--CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA), The Transplant Company, una empresa líder en medicina de precisión centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de soluciones sanitarias clínicamente diferenciadas y de gran importancia para pacientes trasplantados y cuidadores ha anunciado hoy nuevas innovaciones y productos que se presentarán en la reunión anual de 2025 de la American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI), que se celebrará del 6 al 10 de octubre en Orlando, Florida.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

