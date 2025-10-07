Resumen: CareDx anuncia nuevos productos IVD y la certificación IVDR para AlloSeq® Tx y QTYPE® en la 2025 American Society of Histocompatibility & Immunogenetics Annual Meeting

Impulsa el liderazgo internacional en el tipado HLA de donantes de órganos y receptores de trasplantes





SUR DE SAN FRANCISCO, California--(BUSINESS WIRE)--CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA), The Transplant Company™, una empresa líder en medicina de precisión centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de soluciones sanitarias clínicamente diferenciadas y de gran importancia para pacientes trasplantados y cuidadores ha anunciado hoy nuevas innovaciones y productos que se presentarán en la reunión anual de 2025 de la American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI), que se celebrará del 6 al 10 de octubre en Orlando, Florida.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CareDx, Inc.

Relaciones con los medios de comunicación

Natasha Wagner



nwagner@CareDx.com

Relaciones con los inversores

Caroline Corner



investor@CareDx.com