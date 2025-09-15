Resumen: Cardo AI potencia los préstamos basados en activos de Multitude Bank

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Cardo AI, plataforma tecnológica líder en financiación basada en activos y crédito privado, acaba de anunciar una colaboración estratégica con Multitude Bank p.l.c., filial de la cotizada Multitude AG. Esta sinergia utilizará la plataforma de Cardo AI para automatizar y agilizar las operaciones de préstamos basados en activos (ABL, por sus siglas en inglés) de Multitude Bank, mejorando así la eficiencia y la transparencia en la financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME).





«La tecnología es fundamental para acelerar el crecimiento del crédito basado en activos», afirmó Altin Kadareja, cofundador y consejero delegado de Cardo AI. «Automatizando y agilizando las operaciones críticas, nuestra plataforma permite a organizaciones como Multitude a mejorar la eficiencia de sus negocios de ABL y aportar a las PYME soluciones de financiación más rápidas y flexibles».

