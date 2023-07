Resumen: Capcom convierte a Swordcanes Studio Co., Ltd. en filial de su propiedad mediante la adquisición de sus acciones

OSAKA, Japón–(BUSINESS WIRE)–Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha anunciado hoy que ha adquirido todas las acciones de Swordcanes Studio Co. Ltd. (Swordcanes), convirtiéndola en filial de su propiedad.





1. Finalidad de la adquisición de acciones



El punto fuerte de Swordcanes es la tecnología de producción de gráficos 3D por ordenador para el desarrollo de videojuegos domésticos de consumo, y este estudio ha trabajado en importantes títulos de Capcom con anterioridad. Por ello, Capcom decidió convertir el estudio en filial de su propiedad para reforzar de forma sostenible sus capacidades tecnológicas y de desarrollo.

En el futuro, Capcom seguirá estudiando la adquisición de las competencias tecnológicas necesarias para mejorar su organización de desarrollo de juegos.

