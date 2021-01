Resumen: BlackRock impulsa las capacidades de reporting y análisis de sostenibilidad a futuro de Aladdin mediante alianza estratégica con Clarity AI

La plataforma tecnológica Clarity AI ofrece análisis sobre el impacto social y medioambiental de más de 30.000 organizaciones

La ciencia de los datos y el aprendizaje automático ayuda a los clientes a desarrollar análisis sostenibles

BlackRock anuncia una inversión minoritaria en Clarity AI

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–BlackRock Inc. (NYSE: BLK) ha anunciado hoy su entrada como accionista minoritario en Clarity AI, una plataforma de ciencias de datos y análisis de sostenibilidad, a medida que la empresa sigue invirtiendo en análisis sobre inversión sostenible y software para los clientes. Fruto de este acuerdo, BlackRock integrará las capacidades de Clarity Al con Aladdin®, el sistema operativo integral para inversores profesionales.

