Resumen: Biocytogen lanza RenNano® Mouse, una plataforma de anticuerpos de cadena pesada totalmente humanos para acelerar el descubrimiento de medicamentos con nanocuerpos

PEKÍN–(BUSINESS WIRE)–Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. Ltd. (“Biocytogen”, HKEX: 02315) ha lanzado oficialmente su plataforma de anticuerpos de cadena pesada totalmente humanos, RenNano®. RenNano® es el tercer miembro de la familia RenMice™, que se une a RenMab™ y RenLite®. Juntas, las tres plataformas RenMice™ de Biocytogen permiten el descubrimiento y desarrollo racionalizados de anticuerpos monoclonales totalmente humanos, anticuerpos biespecíficos/multiespecíficos y anticuerpos de dominio único (sdAbs, o nanocuerpos).

Mientras que los humanos y los ratones generan anticuerpos que requieren el emparejamiento de las cadenas pesada y ligera para ser funcionales, los camellos y los tiburones generan anticuerpos solo de cadena pesada (HCAb), lo que significa que sus dominios variables (VHH o sdAb) pueden funcionar sin emparejarse con la cadena ligera.

