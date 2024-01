Resumen: Biocytogen firma un acuerdo con Radiance Biopharma sobre conjugados anticuerpo-fármaco biespecíficos

PEKÍN Y BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Biocytogen Pharmaceuticals (Pekín) Co. Ltd. («Biocytogen», HKEX: 02315), empresa biotecnológica mundial centrada en el descubrimiento de nuevas terapias con anticuerpos, anuncia hoy que ha firmado un Acuerdo Exclusivo de Opción y Licencia con Radiance Biopharma Inc. («Radiance»), empresa biotecnológica especializada en el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco de nueva generación.





El acuerdo concede a Radiance la opción de obtener de Biocytogen la licencia del primer conjugado anticuerpo-fármaco biespecífico (BsADC) anti-HER2/TROP2 totalmente humano para el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos terapéuticos para todas las indicaciones humanas y en todo el mundo. HER2 y TROP2 son dos antígenos asociados a tumores (AAT) que se expresan y coexpresan habitualmente en varios tipos de tumores: cáncer de mama, gástrico, colorrectal, de vejiga, de páncreas y de pulmón no microcítico.

