Resumen: Biocytogen firma un acuerdo con Neurocrine Biosciences sobre anticuerpos multiobjetivo

PEKÍN Y SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Biocytogen Pharmaceuticals (Pekín) Co., Ltd. («Biocytogen», HKEX: 02315) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de opción y evaluación de anticuerpos con Neurocrine Biosciences, Inc. El acuerdo concede a Neurocrine Biosciences acceso a los anticuerpos enteramente humanos de Biocytogen contra múltiples grupos diana específicos, con la opción de conceder licencias sobre los anticuerpos seleccionados para el desarrollo, fabricación y comercialización de productos terapéuticos para todos los usos en todo el mundo. En el marco de este acuerdo podrán incluirse objetivos complementarios, previo acuerdo mutuo. Los anticuerpos fueron generados por las plataformas RenMice® propiedad de Biocytogen.





Según los términos del acuerdo, si se ejercen las opciones, Biocytogen tendrá derecho a comisiones por el ejercicio de estas, pagos por objetivos de desarrollo y comercialización, así como regalías de un solo dígito sobre las ventas netas de cada proyecto seleccionado.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo.

