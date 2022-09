Resumen: BIOCORP anuncia el marcado CE de SoloSmart®, un dispositivo médico accesorio para las plumas SANOFI Solostar® con motivo de la EASD

La obtención de la aprobación reglamentaria abre la puerta a la disponibilidad de SoloSmart® en la Unión Europea

ISSOIRE, Francia–(BUSINESS WIRE)–BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Elegible PEA-PME), una empresa francesa especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos médicos innovadores, y SANOFI han anunciado la finalización del desarrollo de SoloSmart® hoy, en la apertura del congreso anual de la EASD (European Association for the Study of Diabetes) en Estocolmo (Suecia). SoloSmart® es totalmente compatible con las plumas de inyección SoloStar® del grupo farmacéutico.

El resultado de la colaboración iniciada en 2019 entre ambas compañías se presenta como un accesorio de las plumas de insulina SoloStar®/ DoubleStar® de Sanofi, que registra la información sobre la dosis de insulina, la hora y la fecha de cada inyección y la transmite vía Bluetooth a una aplicación móvil compatible.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CONTACTS BIOCORP



Jacques Gardette



Chairman of the Board

Éric Dessertenne



Chief Executive Officer

Sylvaine Dessard



Marketing & Communication Director



rp@biocorp.fr

+ 33 (0)6 88 69 72 85

CONTACTS ULYSSE COMMUNICATION



Bruno ARABIAN



barabian@ulysse-communication.com

+33 (0)6 87 88 47 26