Resumen: BioAuxilium Research lanza los nuevos kits de ensayo de investigación de biomarcadores THUNDER™ TR-FRET y un servicio mejorado de desarrollo de ensayos para la investigación de descubrimiento de fármacos

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–En la conferencia y exposición internacional anual de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) en San Diego, BioAuxilium Research Inc., una empresa de herramientas biotecnológicas centrada en facilitar el acceso a kits de ensayo totalmente validados a la comunidad de investigación biomédica, ha anunciado hoy la ampliación de su cartera de tecnología de transferencia de energía por resonancia de Förster resuelta en el tiempo (TR-FRET) THUNDER™ sin lavado con la introducción de seis nuevos kits de ensayo de investigación de biomarcadores, un kit de control de lectura y un servicio mejorado de desarrollo de ensayos para la investigación de descubrimiento de fármacos.

BioAuxilium ha desarrollado los nuevos ensayos de biomarcadores en respuesta a las solicitudes de los clientes de ensayos confiables basados en células que proporcionen una alternativa a las costosas plataformas de inmunoensayo, como otras tecnologías de ensayo TR-FRET y basadas en microesferas.

