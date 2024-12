Resumen: BeiGene anuncia acuerdo global de licencia para un inhibidor de MAT2A

SAN MATEO, California.--(BUSINESS WIRE)--BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa mundial especializada en oncología que tiene previsto cambiar su nombre por el de BeOne Medicines Ltd., ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de licencia mundial con CSPC Zhongqi Pharmaceutical Technology (Shijiazhuang) Co., Ltd. ("CSPC") para SYH2039, un nuevo inhibidor de la metionina adenosiltransferasa 2A (MAT2A) que se está estudiando para tratar los tumores sólidos.





El SYH2039 se dirige específicamente a los tumores sólidos que presentan una mutación denominada deleción de MTAP, que se calcula que está presente en casi el 15 por ciento de todos los tipos de cáncer, de los cuales los más frecuentes son el glioblastoma, el cáncer de páncreas y el cáncer de pulmón no microcítico.

