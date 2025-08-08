Resumen: Baraja designa a IP Pioneer para dirigir la venta global de activos de PI de Spectrum-Scan™ LiDAR

IP Pioneer fue designada para dirigir el proceso competitivo de adquisición

SEÚL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--Baraja Pty Ltd («Baraja»), la precursora australiana que está detrás de la arquitectura revolucionaria de Spectrum‑Scan™ LiDAR, anunció una iniciativa a nivel global para comercializar su paquete completo de propiedad intelectual patentada LiDAR y sus activos tecnológicos. La empresa nombró a IP Pioneer Group Inc como el asesor exclusivo a nivel mundial para dirigir este competitivo proceso de transacción.





Baraja redefinió el rendimiento del LiDAR a través de su tecnología Spectrum-Scan™, una arquitectura de estado sólido transformadora que direcciona el rayo láser ajustando su longitud de onda por medio de un prisma de dispersión o una red de difracción y elimina las partes móviles. Este gran avance facilita la detección 3D de alto alcance y alta resolución que tiene una naturaleza resistente a la desalineación, a la luz solar y a la interferencia de otros LiDAR.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

IP Pioneer Group



SeungHyun Kwak



financing@ip‑pioneer.com