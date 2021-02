Resumen: B-Secur recibe la aprobación regulatoria de la FDA para su tecnología EKG/ECG HeartKey®

Amplía la cartera de productos de salud, bienestar e identificación de usuarios para su implantación en los sectores de la tecnología médica y de consumo

BELFAST, Irlanda del Norte–(BUSINESS WIRE)–B-Secur, líder en tecnología EKG/ECG, ha anunciado hoy que ha recibido la autorización 510(K) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) para su biblioteca de software HeartKey®1.

HeartKey® de B-Secur es un conjunto de potentes algoritmos de electrocardiograma EKG/ECG que, a través de los latidos únicos del usuario, combinan de forma exclusiva la identificación, la salud y el bienestar del usuario para generar datos cifrados precisos, los cuales ahora se pueden implementar en dispositivos para el hogar o sanitarios, con capacidad de ejecutarse integrados en el dispositivo, a nivel de aplicación e incluso a través de la nube.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

United States

Cecilia Zhong



The Hoffman Agency for B-Secur



Tel: +1 408-975-3003



Email: bsecur@hoffman.com





United Kingdom

Shona Jago-Curtis/Corinna Keenan/Calum McCullough, Jago



Email: shona@jagocommunications.com or corinna@jagocommunications.com

Tel: +44 28 909 18420