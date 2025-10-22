Resumen: Axelera anuncia Europa AIPU y establece un nuevo punto de referencia en el sector en cuanto a rendimiento, eficiencia energética y asequibilidad de los aceleradores de IA

Ofrece una potencia de procesamiento de 629 TOP para aplicaciones de IA multimodal, desde el extremo hasta el centro de datos

EINDHOVEN, Países Bajos--(BUSINESS WIRE)--Axelera AI, proveedor líder de tecnología de aceleración de hardware de IA diseñada específicamente para este fin, ha anunciado hoy Europa™, una unidad de procesamiento de IA (AIPU) que establece un nuevo estándar de rendimiento/precio para aplicaciones de IA generativa y visión informática de varios usuarios. La combinación de potencia de procesamiento, eficiencia energética y térmica, diseño compacto y varias opciones de formato de Europa la hacen ideal para aplicaciones de infraestructura de IA multimodal que requieren un uso intensivo de la computación, desde el extremo hasta los servidores empresariales. Diseñada para ser rentable y accesible, Europa permite a cualquier organización aprovechar el potencial de las aplicaciones de IA de vanguardia.









