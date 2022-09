Resumen: Aviso de Prosimo a los medios de comunicación: El arquitecto de la red global de Cigna comparte su enfoque para construir una red en la nube preparada para el futuro

Amiri Gonzalez, director de la arquitectura de la red global de Cigna, detalla la importancia de diseñar redes en la nube mediante construcciones nativas de la nube

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, empresa especializada en infraestructura de experiencia de aplicaciones, ha anunciado hoy que el director de la arquitectura de la red global de Cigna, Amiri Gonzalez, compartirá su experiencia en la arquitectura de redes en la nube durante un seminario web con Ethan Banks y Ned Bellavance de Packet Pushers, el 20 de septiembre a las 19:00 (hora peninsular española).

