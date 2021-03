Resumen: Aviatrix anuncia seminarios “Lunch and Learn” sobre redes multinube para acelerar la transformación empresarial en la nube

La serie de seminarios globales “Networking Above the Clouds” está diseñada para que profesionales de devops, arquitectos de la nube, ingenieros de redes y equipos de seguridad aprendan a abordar los desafíos de redes y seguridad en cualquiera o todas las nubes públicas (AWS, Azure, GCP y OCI)

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Aviatrix, la plataforma de red en la nube, ha anunciado hoy el inicio de una serie de seminarios sobre redes multinube llamada “Networking Above the Clouds” en Norteamérica y Europa. Los seminarios, desarrollados como seminarios formativos con almuerzos informales (lunch and learn), están diseñados para que profesionales de devops, arquitectos de la nube, ingenieros de redes y equipos de seguridad operen en cualquiera o todas las nubes públicas (AWS, Azure, GCP y OCI) y aprendan cómo cientos de otras empresas han superado importantes desafíos de redes, seguridad y operaciones en la nube.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Aviatrix



Dmitry Lipkin



dlipkin@aviatrix.com

408-888-2792