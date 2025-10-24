Resumen: Aurigene Oncology presentará la innovadora plataforma A-PROX en la Conferencia internacional AACR-NCI-EORTC 2025

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--Aurigene Oncology Limited, una compañía biofarmacéutica de fase clínica que desarrolla terapias oncológicas novedosas, hoy anunció que presentará nuevos datos procedentes de la degradación dirigida de proteínas (TPD) de su propiedad y de su plataforma de inductores de proximidad (A-PROX) en la Conferencia internacional AACR-NCI-EORTC sobre dianas moleculares y terapias contra el cáncer. Esta se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Hynes en Boston, Massachusetts, del 22 al 26 de octubre de 2025.





La plataforma A-PROX de Aurigene integra el cribado de bibliotecas, químicas directas a la biología (D2B), ensayos de complejos ternarios patentados, algoritmos de modelado y el diseño basado en estructuras para acelerar el descubrimiento y la optimización tanto de los degradadores proteicos como de los pegamentos moleculares y los inductores de proximidad.

Contacts

Correo electrónico: bd@aurigene.com