Resumen: Armis optimiza las operaciones de red y seguridad mediante el uso de la plataforma Application Fusion de Keysight

La tecnología de Armis ahora puede ejecutarse en los brokers de paquetes de red Vision E1S de Keysight utilizando la interfaz abierta conocida como Application Fusion, lo que permite a los equipos de seguridad mejorar la eficiencia, reducir los costes de infraestructura y reforzar su posición de seguridad

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, empresa dedicada a la seguridad y a la gestión de la exposición cibernética, y Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) han anunciado hoy que la tecnología de gestión de la exposición cibernética de Armis se ejecutará directamente en los brokers de paquetes de red Vision E1S de Keysight, y se espera que en el futuro haya más modelos compatibles con Application Fusion.





A través de la interfaz Application Fusion, la tecnología de Armis ahora se puede ejecutar directamente en los brokers de paquetes de red de Keysight, combinando la visibilidad de la red con la gestión continua de la exposición cibernética y las capacidades de seguridad.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

