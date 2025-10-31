Resumen: Armis incluida en Fortune Cyber 60 por segundo año consecutivo

La lista anual destaca las principales empresas financiadas por capital riesgo en el ámbito de la ciberseguridad

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la empresa de gestión y seguridad de la exposición cibernética, ha anunciado hoy que Lightspeed, la revista Fortune y AWS la han incluido una vez más en Fortune Cyber 60. Esta lista anual destaca las empresas más importantes con financiación de capital riesgo que ofrecen soluciones de ciberseguridad de nivel empresarial.





«El hecho de haber sido incluidos en esta lista por segundo año consecutivo demuestra el respaldo que brindamos a nuestros clientes internacionales cada día, ayudándoles a proteger toda su superficie de ataque y a gestionar la exposición al riesgo cibernético en tiempo real para hacer nuestro mundo más seguro», afirmó Yevgeny Dibrov, director ejecutivo y cofundador de Armis.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Rebecca Cradick



Vicepresidente de Comunicaciones internacionales



Armis



pr@armis.com