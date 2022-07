Resumen: Aristata Capital completa el primer cierre del Impact Litigation Fund dedicado a impulsar un cambio social y medioambiental positivo

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Aristata Capital se complace en anunciar que ha conseguido casi 40 millones de libras esterlinas de capital en su cierre inicial para su primer fondo de litigios de impacto, Aristata Impact Litigation Fund I (AILF I). El Impact Litigation Fund I ofrece a los inversores y a la comunidad un beneficio para todos. Para los inversores, el AILF I tratará de proporcionar rendimientos superiores a los del mercado, no correlacionados, de las inversiones en litigios comerciales. El AILF I pretende facilitar el acceso a la justicia y a los tribunales a los demandantes que, de otro modo, no dispondrían de los recursos necesarios para presentar sus propias demandas, comenzando a abordar un grave desequilibrio de poder en el sistema mundial de litigios comerciales.

