Resumen: AriBio Co., Ltd. y Fujirebio Diagnostics, Inc. anuncian una colaboración estratégica para avanzar en el desarrollo de biomarcadores para el tratamiento del Alzheimer y la neurodegeneración

SAN DIEGO, TOKIO y MALVERN, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Fujirebio Holdings Inc, su subsidiaria Fujirebio Diagnostics, Inc., y AriBio Co., Ltd. anunciaron una colaboración estratégica para avanzar en el desarrollo de biomarcadores para tratar el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. El acuerdo proporciona a Fujirebio acceso a muestras clínicas y datos recogidos como parte del estudio en curso de fase 3 sobre el Alzheimer iniciado por AriBio en diciembre de 2022.

AriBio ya completó en 2021 un estudio de fase 2 en pacientes con Alzheimer de leve a moderado con su compuesto principal AR1001. Se trata de un inhibidor de la PDE5 cuya eficacia preclínica ha demostrado inhibir la apoptosis neuronal, favorecer la neurogénesis, aumentar la neuroplasticidad y estimular la actividad de la autofagia para eliminar las proteínas tóxicas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

James Rock – AriBio



jimrock@aribiousa.com

Chris Dague – Fujirebio



chris.dague@fujirebio-us.com