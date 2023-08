Resumen: Areteia Therapeutics anuncia la publicación de datos de fase II de dexpramipexol oral para el tratamiento del asma eosinofílica

En el estudio EXHALE-1, el dexpramipexol redujo de forma significativa el conteo absoluto de eosinófilos (AEC, por sus siglas en inglés) en sangre en la semana 12 en comparación con el placebo

Las tres dosis activas lograron un efecto positivo (150 mg, 75 mg y 37,5 mg BID)

El dexpramipexol mostró un perfil de seguridad favorable y se toleró correctamente, ya que el 97 % de las personas tratadas completaron la fase de evaluación primaria.

CHAPEL HILL, CAROLINA DEL NORTE–(BUSINESS WIRE)–Areteia Therapeutics, Inc. («Areteia») ha anunciado hoy que los resultados del estudio EXHALE-1 en fase II del dexpramipexol se han publicado en línea en el Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI). El estudio buscaba evaluar la seguridad y eficacia del dexpramipexol en la reducción de la eosinofilia en sangre y en las vías respiratorias en personas con asma eosinofílica.





