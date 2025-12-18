Resumen: Aptiv y Vecna Robotics presentan robots móviles autónomos de última generación

Colaboración para impulsar una automatización más segura, inteligente y rentable en almacenes y fábricas

SCHAFFHAUSEN, Suiza & WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), líder mundial en tecnología industrial, y Vecna Robotics, pionera en soluciones autónomas de manipulación de materiales basadas en inteligencia artificial, anuncian hoy una colaboración estratégica para co-desarrollar soluciones de robots móviles autónomos (AMR) de última generación, diseñadas para ofrecer una automatización eficiente y rentable.









Esta alianza combina la cartera de soluciones líder en la industria de Aptiv con la avanzada plataforma de autonomía y orquestación de Vecna Robotics, proporcionando sistemas de manipulación de materiales más seguros, eficientes y escalables.

“La automatización está transformando la forma en que los productos se mueven en almacenes y fábricas, con dispositivos que perciben, piensan y actúan en tiempo real”, afirmó Javed Khan, vicepresidente ejecutivo de sistemas inteligentes de Aptiv.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Ariel Gavilan



Vicepresidente de Comunicación Corporativa Global de Aptiv



ariel.gavilan@aptiv.com

248-251-3447

Alex Miller



vecnarobotics@marketbridge.com

832-564-9966