Resumen: Anna Byrne, reconocida como finalista en los CIPD HR Awards 2026 por su liderazgo inspirador

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, líder global en envases flexibles y ciencia de materiales, se enorgullece de anunciar que Anna Byrne ha sido seleccionada como finalista en la categoría “líder más inspirador y con mayor impacto” en los CIPD HR Awards 2026, que se celebrarán en Irlanda. Este galardón reconoce el liderazgo excepcional de Anna, su firme compromiso con prácticas centradas en las personas y su influencia significativa en toda la organización.









Los CIPD HR Awards ponen de relieve la función clave de los profesionales de recursos humanos en la definición de estrategias, la gestión de transformaciones y la capacidad de las organizaciones para prosperar. Organizados por CIPD Irlanda y respaldados por expertos académicos independientes, estos premios celebran la innovación, la integridad y el impacto dentro de la práctica moderna de RR. HH.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Whitney Miles



ProAmpac



(617) 721-7040



Whitney.Miles@ProAmpac.com